Michelle e Serena, la verità sulla loro amicizia: Hunziker rompe il silenzio

È Michelle Hunziker e Serena Autieri hanno deciso di parlare della loro amicizia dopo la notizia che dava quasi per certa la crisi tra le due. La "maretta", secondo il gossip, sarebbe nata a partire da settembre ovvero in concomitanza del riavvicinamento di Michelle a Tomaso Trussardi.

Nulla di più falso però: a smentire l'indiscrezione le due interessate che dai loro profili social hanno risposto direttamente a chi ipotizzava che la loro amicizia fosse in rotta. Insomma una "fake news" come la definisce Michelle. Entrambe hanno dichiarato di volersi molto bene, di essere come sorelle, ma che negli ultimi mesi sono state molto molto impegnate e per questo non sono riuscite a vedersi.

"Le marette tra le amiche vere non esistono - spiega Michelle -, perché l'amicizia è una delle cose più preziose che una persona possa avere. Quando una persona ha un'amicizia bella come la nostra, beh no no no. Esistono però donne molto impegnate sempre in giro per lavoro e che quindi si vedono poco poco, ma da lì ad avere una maretta... No! Sono contenta che sia una fake news"

Anche Serena ha voluto parlare direttamente ai suoi follower condividendo le storie di Michelle e poi pubblicando un video in cui lei parla: "Io e mia sorella che abbiamo litigato? Ma siete pazzi! È solo che non riusciamo a vederci siamo un po' prese dal lavoro, la famiglia, lo stare in giro. Mich mi manchi".