Michelle Hunziker e Serena Autieri in crisi: "Maretta tra le due dopo il riavvicinamento a Trussardi"

Michelle Hunziker e Serena Autieri sono grandi amiche. Sui social hanno spesso condiviso i momenti che hanno trascorso insieme tra vacanze, cene e momenti di grande allegria. Da qualche mese però le immagini a cui eravamo abituati, sinonimo di sorellanza e grande affinità, non ci sono più almeno sui social e così qualcuno ha iniziato a parlare di "maretta" tra le due. Il settimanale Oggi, nella rubrica Pop Secret sottolinea come alcuni "parlino di una maretta tra le due nata in concomitanza con il riavvicinamento della conduttrice svizzera al marito Tomaso Trussardi".

Sicuramente gli impegni lavorativi dei due volti dello spettacolo italiano occuperanno molto tempo della vita di entrambe, però il dubbio si è instillato nella mente dei loro far e solo il tempo andrà a smentirlo o meno. Intanto alla premier di Christmas Show, film in cui Autieri recita con Raul Bova, organizzata a Milano Michelle non c'era.

Michelle e Tomaso sono tornati insieme a tutti gli effetti, come dimostrano le foto condivise della cena trascorsa al lume di candela al ristorante Trussardi alla Scala. Un amore che è riaffiorato piano piano nel cuore di Michelle che ha capito quanto fosse davvero importante per lei il padre delle sue figlie Sole e Celeste.