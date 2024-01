Michelle Hunziker e Serena Autieri amicizia al capolinea?

Ancora oggi gli auguri di compleanno sui social sono importanti. Prima c'erano i messaggi in bacheca su Facebook, oggi ci sono le foto, i video e i post condivisi su Instagram. Soprattutto nel mondo dei vip l'assenza di dichiarazioni d'affetto via internet ha un peso non indifferente, perché offrono indizi importanti sull'andamento di una relazione (sia questa amorosa o amicale).

Oggi, 24 gennaio, Michelle Hunziker festeggia 47 anni e immancabili sono stati i messaggi da parte della figlia Aurora, dell'amica, e truccatrice, Laura Barenghi, di Alessia Soldani (l'hairstylist che cura i look anche di Ilary Blasi), del compagno Alessandro Carollo, ma all'appello manca qualcuno: Serena Autieri.

Se ad esempio non destano sospetto i mancati, per il momento, auguri di Blasi (le due sono state solo poche settimane fa insieme in montagna), quelli di Autieri non fanno altro che andare ad alimentare il sospetto che la loro amicizia stia veramente attraversando un periodo di crisi, o forse peggio.

Dal momento della messa in onda di Michelle Impossibile, su Canale 5, con tanto di dichiarazione "sei come una sorella per me", sembrano passati anni e non solo qualche mese. Le due non si vedono insieme proprio da quell'occasione: nessuna vacanza tra la neve, nessuna foto postata da Autieri del piccolo Cesare, il primo nipote di Michelle. Il vuoto. E l'assenza di auguri su Instagram non può che portare a una sola conclusione. Chissà se però la crisi sarà smentita dalle dirette interessate... Ancora non si sa come Hunziker vorrà festeggiare il suo compleanno, ma nel caso in cui venisse organizzata una festa e Serena non ci fosse beh, la fine dell'amicizia sarebbe più che confermata.