La strana coppia Michelle Hunziker e Serena Autieri: inseparabili in vacanza. Le foto

Michelle Hunziker e Serena Autieri inseparabili in vacanza. In occasione della settimana di Ferragosto le due conduttrici hanno deciso di ritagliarsi qualche giorno di relax sulle Dolomiti insieme ai rispettivi mariti. Una formazione già sperimentata negli anni passati ed evidentemente di successo, vista la decisione di replicare. A raccontarlo sui social sono proprio le dirette interessate.

Un giorno sulle Dolomiti

Nel verde delle Dolomiti, Michelle e Serena si godono qualche ora per ricaricare le batterie in vista degli impegni professionali: la prima tornerà in onda nell'autunno di Canale 5 con All Together Now, mentre la seconda lavora tutta l'estate al timone di Dedicato, trasmissione del mattino di Rai Uno. Dopo la scarpinata in giro per i monti, il momento più atteso della giornata è una seduta di rilassamento nel fieno. "Colazione con la mia amica adorata in un letto di fieno a 2200 metri coccolate dalle Dolomiti", scrive Serena pubblicando la foto.

Poi pranzo tipico con un tagliere di salumi e formaggi del posto. Per concludere la giornata di totale spensieratezza, i quattro vanno a raccogliere funghi nel bosco. Infine è tempo di cenare e le due showgirl svestono i panni da escursione in favore di trucco, parrucco e mise più eleganti.

Gli amori di Michelle e Serena

In cima alle montagne scatta un bacio tra Michelle e Tomaso, immortalato proprio da Serena: seduti su una panchina di legno col verde intorno, i due sembrano due adolescenti alla prima cotta nonostante il matrimonio vada avanti ormai da sette anni. Al fianco della Autieri c'è invece da circa dieci anni Enrico Griselli, manager finanziario. "Siamo fortunati - ha spiegato la presentatrice napoletana di recente, a proposito del loro amore- C'è l'amore e c'è la stima reciproca, che è un grande afrodisiaco: la passione ci accende nella testa e si trasmette al corpo".