Serena Bortone senza filtri: perché non si è sposata e non ha avuto figli

Serena Bortone non è mai stata sposata e non ha neanche mai voluto farlo. 50 anni, single, la conduttrice di 'Oggi è un altro giorno' non ha rimpianti sulla sua vita privata: "Sono una persona di profonde passioni e ritrovati amori - spiega in un'intervista a Intimità - Ma la mia indipendenza mi ha tenuta lontana dal matrimonio. I legami dopo un po' mi soffocano. La parola rimpianto non mi appartiene, non torno mai sul passato, ragiono sul presente e sull'immediato futuro".

In amore, però, mai dire mai: "Come sempre non escludo il cambiamento - aggiunge - nella mia vita le porte sono sempre aperte". Dunque se arrivasse qualcuno capace di farle cambiare idea potrebbe anche riconsiderare le nozze. Sui figli invece la pensa sempre allo stesso modo: "Non ho mai considerato la maternità come qualcosa d'identitario".

Serena Bortone: "Ho avuto le mie corteggiatrici"

Sull'amore non si pone limiti Serena Bortone, anche se di perdere la testa per una donna non le è mai capitato. Il contrario invece sì, come ha raccontato in un'altra intervista a maggio: "Ho avuto le mie corteggiatrici. Ho chiesto consiglio a un'amica omosessuale su come affrontare una dichiarazione: ci tenevo a non ferire la sua sensibilità".