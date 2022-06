Serena Bortone, il messaggio dopo il matrimonio di Matano: "L'amore genera amore"

Il matrimonio di Alberto Matano e Riccardo Mannino, celebrato ieri da Mara Venier a Labico - vicino Roma - è stata l'occasione per molti amici della coppia di ritrovarsi e condividere tutte le emozioni di un giorno così importante insieme agli sposi.

Tra gli invitati diversi colleghi del conduttore de La vita in diretta, che hanno festeggiato fino a notte fonda nel resort di Antonello Colonna e sono poi tornati a casa con un bagaglio pieno d'amore. Serena Bortone, felicissima di aver preso parte alle nozze dell'amico, ha voluto condividere con i suoi follower alcuni pensieri: "Ieri sera sono stata al matrimonio di due persone alle quali voglio molto bene. Due persone brillanti, tenere, volitive, perbene. Belle. È stata una cerimonia perfetta: emozionante, allegra, riempita dalla gioia della condivisione. L'amore genera amore. La creazione di una famiglia è un passo di fiducia verso l’altro e verso la vita. Il coraggio di essere autentici insieme a chi amiamo, di realizzare la propria complessità con un impegno di dedizione reciproco".

Per la conduttrice di Oggi è un altro giorno il matrimonio di ieri deve essere da esempio ma anche da sprone per tutte quelle persone che ancora non trovano il coraggio di combattere per il loro amore: "Dalla loro felicità e dall'energia (tanta) che li ha accompagnati ieri sera voglio trasmettervi la forza dell'amore. E augurare ad ognuno di voi di incontrarlo, l'amore e soprattutto di viverlo, fino in fondo. Viva gli sposi". E ha concluso ironica: "Ps. La foto un po' sfatta è stata scattata alla quarta ora di balllo. Siate clementi".

Il post pubblicato da Serena Bortone

Serena Bortone è single?

Serena Bortone è molto riservata sulla sua vita privata, ma da quanto si sa non ha una relazione. Single da diversi anni, la conduttrice si tiene ben lontana dal gossip, che però ultimamente le ha affibbiato un presunto giovane compagno. Secondo un'indiscrezione lanciata da Dagospia, infatti, la conduttrice avrebbe recentemente intrapreso una frequentazione con il diretto d'orchestra Lorenzo Viotti, conosciuto proprio a Oggi è un altro giorno. Di loro nessuna foto né altri indizi, anche se questo post romantico scritto dopo il matrimonio di Matano potrebbe essere il primo...