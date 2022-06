Serena Bortone chiama lo staff, poi scoppia in lacrime: il saluto al pubblico

E' arrivata da outsider, poi si è presa il pomeriggio di Rai Uno portandolo al successo. Per questo Serena Bortone si è commossa nel salutare il pubblico nel corso dell'ultima puntata di Oggi è un altro giorno in onda oggi su Rai Uno. "Siamo ai saluti finali ed io mi emoziono", ha esordito la presentatrice in chiusura della puntata. In studio, insieme a lei, c'è lo staff al gran completo che l'ha accompagnata in questi mesi: "Oggi si chiude una stagione faticosa", dice. E, da quel momento, spiega tra le lacrime che non tutti erano pronti a scommettere su di lei, giornalista di politica e di attualità, decisa a re-inventarsi in una fascia così popolare.

"Quando abbiamo cominciato due anni fa - continua - in pochi credevano in questo programma. Ma ci credeve il direttore di Rai Uno. E lo ringrazio. Ringrazio il direttore Coletta per aver scelto me per questa fascia. E ringrazio le persone che hanno scelto di intraprendere con me questo viaggio umano e professionale, quando ancora ero poco più di una incognita. Insieme abbiamo imparato che nella vita si possono e si devono prendere dei rischi". Quindi Serena ringrazia, uno per uno, i collaboratori arrivati sul proscenio per l'occasione.

Infine il ringraziamento più importante, quello al pubblico. E un augurio: "Prendiamo il largo, voliamo alto. Abbiate fiducia in voi stessi e negli altri". L'appuntamento con Oggi è un altro giorno è per settembre.

