Serena Bortone ha sposato Pietro e Victor: "Viva l'amore"

E' stata una giornata piena d'amore quella che ieri Serena Bortone ha condiviso con due amici che hanno coronato il loro sogno. La conduttrice di Oggi è un altro giorno ha celebrato l'unione civile di Pietro, un suo collaboratore nel programma di Rai 1, e del compagno Victor.

Tailleur fucsia e fascia tricolore di ordinanza, l'amica degli sposi ha officiato il rito senza nascondere l'emozione. "Viva l'amore" ha scritto su Instagram, dove ha condiviso i due scatti per lei più significativi. La festa è poi proseguita in un bellissimo borgo alle porte di Roma, dove amici e familiari si sono stretti intorno all'immensa gioia della coppia. Serena Bortone, felicissima, si è divertita tutta la sera, sfoggiando un ventaglio arcobaleno.

La conduttrice è da sempre molto vicina alla comunità lgbtq e nel suo programma dedica spesso spazio a storie come quella di Pietro e Victor e alla lotta per i diritti civili. L'anno scorso, in un'intervista, raccontò di aver avuto diverse corteggiatrici donne, ribadendo l'importanza di proteggere l'amore in ogni sua forma: "Frequento i Pride dal 2000: da Miami a Roma. Non ho mai accettato che un Paese come il nostro non riconoscesse i diritti di tutti. Ora finalmente ci sono le unioni civili, ma l'assenza di certi riconoscimenti era una carenza anche per una cittadina come me - aveva dichiarato -. Il mio concetto di normalità sta nel chiedere a un mio ospite se si è mai innamorato di una persona dello stesso sesso. Ho avuto le mie corteggiatrici. Proprio in questi giorni ho chiesto consiglio a un'amica omosessuale su come affrontare una dichiarazione: ci tenevo a non ferire la sua sensibilità".

Il post pubblicato da Serena Bortone

Se non riesci a vedere il post clicca qui