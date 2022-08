Serena Bortone, pazza estate a Ibiza: le foto

Un'estate all'insegna del divertimento e della spensieratezza per Serena Bortone, che si sta godendo queste settimane di vacanza - prima di riprendere a settembre il timone di 'Oggi è un altro giorno' - girando qua e là. Dopo aver trascorso qualche giorno in Turchia, nella 'sua' Istanbul - città che ama e frequenta da anni - la conduttrice è salpata per le Baleari.

Prima tappa Formentera, adesso invece da qualche giorno è sbarcata a Ibiza, sempre insieme alle amiche. Quattro donne in barca pronte ad esplorare ogni giorno spiagge e calette, mentre la sera si approda nei migliori locali dell'isola. Sul profilo Instagram della conduttrice non mancano le foto: relax al sole, ottimi drink in compagnia, tramonti mozzafiato sul mare e soprattutto tante risate.

Serena Bortone condivide molti momenti di questa vacanza con i suoi follower, che la seguono con grande affetto e curiosità, e sfoggia dei look super cool per ogni occasione, dagli abiti da barca a quelli da gran serata, come il kimono indossato poche sere fa. A Ibiza il titolo di 'Queen' non glielo toglie nessuno.

Le foto pubblicate su Instagram da Serena Bortone