Temptation, Serena Enardu difende Jessica Mascheroni: "Ha fatto bene"

Questa edizione di Temptation Island ha visto molti più "tradimenti" in diretta di altre stagioni, i concorrenti si sono sentiti più liberi e quindi ne hanno pagato le conseguenze. Tra i comportamenti che hanno fatto più discutere ci sono quelli di Jessica Mascheroni con il tentatore Davide Basolo. Il fidanzato Alessandro Autera ha visto la sua compagna dormire con il ragazzo nella sua camera e l'indomani mattina li ha visti "strusciarsi".

Temptation: Serena Enardu difede Jessica Mascheroni

Il mondo del web ha accusato Jessica di aver esagerato, ma a difendere la ormai ex concorrente del reality ci ha pensato Serena Enardu ex tronista di Uomini e Donne: "Posso dire una cosa? Jessica hai fatto bene, per fare quello che ha fatto Jessica bisogna metterci la faccia, bisogna avere coraggio, coraggio che in molti non hanno".

Alessandro non è innocente, chiariamolo, anche lui invece di cercare di affrontare i problemi di coppia, si è focalizzato sul "punire" la compagna avvicinandosi alla tentatrice Carlotta. Proprio a questa cosa si è appigliata Jessica durante il falò di confronto finale: "Anche qui hai pensato soltanto alla palestra. Sei un egoista. Ormai io e te siamo solo coinquilini”.

Enardu ha espresso la sua opinione sulle storie di Instagram: "Sarò una voce fuori dal coro ma non mi importa. Riguardo la relazione tra Jessica e Alessandro c’è da dire che lui fa le bolle nell’idromassaggio, lei fa i suoi numeri, ma sotto i post di Temptation Island si parla soltanto di quanto sia zoc**a lei. Posso dire una cosa? Jessica hai fatto bene”.