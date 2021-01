Incendiata l'auto di Serena Enardu

Incendiata l'automobile di Serena Enardu. L'attentato incendiario è avvenuto nella notte ai danni della showgirl e imprenditrice, nota per aver partecipato alle trasmissioni televisive "Temptation Island" e "Uomini e donne". La sua auto, una Land Rover, che era parcheggiata vicino all'abitazione a Quartu Sant'Elena, Comune nella città metropolitana di Cagliari, è stata data alle fiamme. A riportare la notizia è l'Ansa.

Stando a quanto riporta l'agenzia, l'episodio sarebbe avvenuto intorno alle 22:30. Qualcuno ha versato del liquido infiammabile sull'auto e una volta appiccato il rogo è fuggito. A chiamare il 115 sarebbero stati i vicini. A domare nel fiamme i vigili del fuoco, accorsi sul posto insieme agli agenti del Commissariato di Quartu. La polizia ha avviato le indagini per risalire agli autori del gesto. Già la scorsa estate Serena era stata vittima dello stesso incidente: l'a sua auto, infatti, era stata già incendiata.

Serena e il ritorno di fiamma con Pago

Proprio in queste ore Serena era tornata alla ribalta della cronaca (rosa) a seguito del riavvicinamento con l'ex compagno Pago, cantante e vincitore dell'ultima edizione di Tale e Quale Show, il talent in onda su Rai Uno. I due si erano lasciati (di nuovo) a maggio dell'anno scorso, dopo aver partecipato in coppia a Temptation Island. La storia, tra alti e bassi, va avanti ormai da quasi otto anni.

"Abbiamo ricominciato ad avere un contatto - ha spiegato in queste ore - E' un percorso di riavvicinamento che non vogliamo etichettare in nessun modo, perchè è un vero e proprio esperimento su di noi. Abbia deciso di prendere atto da tutto quello che è successo per poi partire da lì e capire in quale modo si potrebbe evolvere e salvare un rapporto che è fondamentale. Abbiamo forte desiderio di stare insieme. E' un riavvicinamento soft. Neanche noi sappiamo cosa potrà succedere".