"Si tratta di persone ignobili", la verità di Serena Enardu dopo l'incendio della macchina

"Di solito mi piace usare i social per rallegrarvi, ma stavolta ci tengo a rassicurarvi circa quanto accaduto". Così Serena Enardu, 44 anni, ex concorrente di Uomini e Donne e Temptation Island, rompe il silenzio su Instagram dopo l'incendio della sua macchina. Questa notte l'auto, una Land Rover, è stata bruciata da ignoti a Quartu Sant'Elena, nella città metropolitana di Cagliari, dove la showgirl vive. "The show must go on", si affretta a precisare lei in un video, senza però nascondere l'amarezza per l'accaduto.

A riportare la notizia dell'avvenimento è stata questa mattina l'agenzia Ansa. "Io e Tommaso (il figlio, ndr) stiamo bene - dichiara ora Enardu - Quello che è successo mi lascia senza parole, ma sono consapevole che il mondo è fatto anche di persone brutte. A volte dobbiamo fare i conti con i miserabili ed ignobili che arrivano a fare un gesto così meschino". C'è da precisare, inoltre, che già l'anno scorso la donna era stata vittima di un incidente pressoché identico.

Quindi l'appello agli agenti e, soprattutto, a chi può offrirsi come testimone nel caso in cui abbia assistito al fatto. "Chi deve indagare lo sta facendo - conclude - E' un'altra che si supera senza grandi problemi. Mi rivolgo a tutti quelli che in zona hanno telecamere, possono recarsi in forma anonima al commissariato di polizia".

Nessun commento invece da parte di Pago, ex compagno di Serena ed assente dai social dalla giornata di ieri: i due di recente hanno dichiarato di aver ricominciato a frequentarsi dopo la rottura del maggio di un anno fa circa. Un modo per provare a capire se c'è ancora qualcosa da salvare nella loro relazione lunga ormai, tra alti e bassi, circa otto anni.