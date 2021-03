Uomini e Donne, Serena Enardu e il figlio positivi al coronavirus: "Supereremo anche questa, amore mio"

L'annuncio su Instagram. L'ex tronista di Uomini e Donne è in isolamento in Sardegna

"Io e Tommaso positivi al coronavirus". Così Serena Enardu, 44 anni, annuncia su Instagram di aver contratto il virus insieme al figlio 14enne. "Supereremo anche questa amore mio", aggiunge, immortalandosi col ragazzo in uno scatto in cui entrambi indossano la mascherina. La malattia si è manifestata nella sua forma leggera. "Fortunatamente i sintomi si sono palesati in forma lieve... - scrive ancora l'ex tronista di Uomini e Donne - Adesso, ovviamente siamo in isolamento, io farò il prossimo tampone il 6 Aprile e Tommy l’8. Grazie a tutti per i messaggi di sostegno e supporto!".

Enardu trascorrerà l'isolamento in casa, in Sardegna, sua terra d'origine. Proprio di recente l'ex commessa, oggi influencer, era tornata alla ribalta della cronaca rosa a causa del suo addio definitivo con l'ex compagno Pago: dopo sette anni insieme, diverse crisi di coppia (e una partecipazione a Temptation Island), i due hanno deciso di mettere un punto alla relazione a causa delle incompatibilità caratteriali. Per loro non sono mai arrivati matrimonio e figli, dal momento che Tommaso, è frutto di una precedente relazione.