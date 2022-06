Serena Enardu, paura per il figlio Tommaso: "Un essere spregevole voleva picchiarlo"

Paura per Serena Enardu. L'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, è stata vittima di un episodio spiacevole che riguarda suo figlio Tommaso. Una persona, infatti, definita dalla Enardu "spregevole", sarebbe entrata in casa per picchiare il ragazzo. A raccontare la vicenda è l’ex concorrente del GF Vip che ha rivelato di aver subito sporto denuncia dopo l'accaduto e ha raccontato, insieme alla sorella gemella Elga, nelle sue stories Instagram, la delicata questione usando dure parole nei confronti dell'uomo accusato di violenza nei confronti di suo figlio.

"Non voglio spettacolarizzare tutto ciò che mi succede - ha esordito Serena - ma so che le esperienze, specialmente quelle negative, condivise possono aiutare altre persone ad affrontare questi momenti nella maniera migliore".

"Mi sono recata a fare la denucia di questa persona - ha continuato - della quale non farò nomi. Una persona squallda, violenta, un essere spregevole, invisibile nella vita di mio figlio che si è presentato a casa per picchiarlo. È la cosa più assurda perché dovrebbe essere l'unica persona al mondo che lo vuole proteggere"

L'ex fidanzata di Pago, ha poi sottolineato come suo figlio sia stato psicologicamente molto scosso dall'episodio e che lei, se pur frastornata da questo trambusto, tornerà presto con il suo mood di sempre, giusto il tempo di risolvere alcune "questioni burocratiche".

Chi è Tommaso Enardu, dall'età all'identità del padre

Diciassette anni, capelli neri e una incredibile somiglianza con la madre. Tommaso Enardu è l'unico figlio di Serena Enardu nato prima della relazione dell'ex tronista con il cantante Pago e con Giovanni Conversano, conosciuto a Uomini e Donne. Tommaso, infatti, è figlio di un uomo con cui la Enardu è stata per molti anni, una persona, però, di cui non è mai stata rivelata l'identità. L'uomo, infatti, l'ha lasciata quando era incinta di solo un mese, un momento difficile per Serena che ha affrontato con forza e per l'amore di suo figlio. Quali sono i rapporti tra Tommaso e il padre? La Enardu aveva rivelato, durante la sua permanenza al GF Vip, che il papà di Tommaso esiste e che non se la sentiva di raccontare quali rapporti avesse con il figlio e che, pur essendo lei la mamma, non considera il ragazzo "di sua proprietà".