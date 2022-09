Serena Enardu e Pago di nuovo insieme. Tutti i retroscena del (presunto) ritorno di fiamma

Li avevamo lasciati dopo l'esperienza a Temptation Island nel 2019 e quella al Grande Fratello Vip nel 2020, prima innamorati e poi definitivamente separati. Ora, a distanza di due anni, arriva il colpo di scena che li vorrebbe di nuovo insieme. Che il ritorno di fiamma tra Serena Enardu e Pago, psudonimo di Pacifico Settembre, sia vero o no non lo sappiamo ancora, per ora, infatti, non ci sono ancora conferme da parte dei diretti interessati, ma il sito The People Gossip, che ha lanciato la notizia, sembra esserne quasi certo. E così, si torna a immaginare i due vip di nuovo insieme. Tra la sarda ex tronista di Uomini e Donne e il cantante ed ex marito di Miriana Trevisan, con cui ha avuto un figlio, ci sarebbe, quindi, un nuovo ritorno di fiamma e, dopo i numerosissimi tira e molla, i due si starebbero frenquentando di nuovo.

Sembra che Serena e Pago, infatti, abbiano continuato a frequentarsi, in questi anni, anche dopo la fine della loro storia d'amore in quanto Pacifico è sempre rimasto vicino al figlio della Enardu, il diciassettenne Tommaso, recentemente anche minacciato da un misterioso uomo. Ma se fino a poco fa il rapporto tra Serena e Pago sembrava essere legato solo a Tommaso, di recente, qualcosa tra i due, oltre a una semplie amicizia, sarabbe di nuovo scattato.

"Forse quel sentimento non si è mai spento - scrive il giornale online che ha lanciato il gossip - e sembra che la coppia in queste ultime settimane abbia ripreso a frequentarsi". Per ora, però, non ci sono ancora testimonianze social o paparazzate dei due insieme ma staremo a vedere.

Serena Enardu e Pago: gli alti e bassi di una travagliata storia d'amore

Serena Enardu e Pago sono stati insieme per sette anni prima di lasciarsi definitivamente. I due, dopo un primo momento di felicità hanno iniziato a vivere una crisi relazionale che li ha portati a partecipare, a relazione già quasi rotta, a Temptation Island Vip nel 2019. Dopo l'esperienza nel reality per verficare la tenuta del loro amore, i due non hanno potuto che arrendersi alla fine della loro relazione ormai irrecuperabile. Dopo qualche settimana dalla fine del programma, Pago, entrò nella casa del Grande Fratello e la Enardu chiese subito di poter entrare anche lei nella casa in quanto di nuovo innamorata del suo Pago e desiderosa di riprovarci di nuovo. Qui sembrava che la crisi tra i due fosse finalmente risolta ma dopo solo poche settimane dalla fine del reality i due dichiararono la loro separazione. "Purtroppo non ce l'abbiamo fatta, abbiamo provato in tutti i modi ma niente. Ad un certo punto bisogna rassegnarsi, l'accanimento terapeutico non porta da nessuna parte e quindi. Sono single" raccontava Serena ai suoi fan nel marzo 2021. Adesso, però, sembra essere tornato uno spiraglio di speranza tra i due.