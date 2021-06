Serena Iansiti è diventata mamma: l'attrice Rai scrive una dedica alla bimba (e ne svela il nome)

Serena Iansiti mamma. Prima figlia per l'attrice napoletana, nota per aver interpretato alcune delle serie tv di maggior successo in Rai e legata da qualche tempo al fotografo di moda Ferran Paredes Rubio. La bambina, di nome Viola, è nata il 19 giugno, ma solo ieri è arrivato il lieto annuncio.

La foto di un piedino della neonata e la didascalia "Toccare il cielo con un dito. E' arrivata Viola". Così Serena - famosa nelle vesti di Carolina Volpi in Un Passo dal Cielo 6, di Angela Rosaria Martone ne I bastardi di Pizzofalcone e di Livia Lucani ne Il commissario Ricciardi - ha condiviso con i follower la notizia del parto. Oltre seimila i like in calce al post, giunti per augurare il meglio alla coppia alle prese con questo nuovo inizio.

La cicogna arriva a coronare l'amore dell'artista 36enne col compagno Ferran, noto direttore della fotografia di fama internazionale: i due si sono scoperti innamorati dopo una lunga amicizia, nata quando frequentavano il Centro sperimentale di Cinematografia, lei per diventare attrice, lui invece per imparare la professione di direttore della fotografia. Da allora non si sono più lasciati ed oggi sono pronti ad appendere il fiocco rosa alla porta.