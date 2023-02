Serena e Pago di nuovo insieme, l'ex tronista: "Non ho mai smesso di amarlo"

"L'amore è uno nella vita e il nostro penso che lo sia", Serena Enardu non ha dubbi ed è fiera di raccontare il ri-nato amore con Pago. I due innamorati si sono raccontati ai microfoni di Verissimo.

Per due anni non si sono sentiti nè visti, anzi, come spiega l'ex tronista: "Ho chiesto ai miei amici e famigliari di non dirmi nulla qualora lo vedessero o sentissero". La loro storia aveva toccato il fondo ma il sentimento non è mai venuto meno e il destino li ha fatti incontrare.

Galeotta è stata la partenza di Tommaso, il figlio di Serena, per un'esperienza di un anno all'estero. Pago ci teneva a salutarlo e quindi si è presentato a casa di Serena. Lei ha fatto di tutto per non incontrarlo ma è stato quasi inevitabile: "Mi è saltato il cuore in gola quando l'ho visto", ha dichiarato Serena. Tra i due si è riaccesa subito la fiamma: "Serena era nei miei pensieri - spiega il cantante - ma non volevo ricaderci e ho detto vado via perchè non vuole fare un danno".

Serena capisce di voler ridare una possibilità alla relazione e da agosto dello scorso anno hanno deciso di riprovarci e a chi le chiede se sogna l'abito bianco lei non si tira certo indietro. Dello stesso avviso anche il compagno Pago. Non c'è ancora stata una proposta ma...mai dire mai.