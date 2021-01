Domenica In, Serena Rossi commossa per le parole di Davide Devenuto: “Un papà straordinario”

Serena Rossi è tornata nel salotto televisivo di ‘Domenica In’ a poche ore dal debutto della fiction ‘Mina Settembre’ che stasera andrà in onda su Rai Uno in prima serata. “Siamo stati dieci mesi a Napoli, è stato un ritorno alle radici”, ha raccontato l’attrice, protagonista della serie tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni: “Napoli viene fotografata a 360 gradi, in Mina Settembre c’è tutto, da Posillipo al Vomero, tutte le facce della mia città”.

Grande l’impegno messo dall’interprete 35enne in questo ultimo lavoro che ha conciliato non senza difficoltà con il ruolo di compagna e di madre dei suoi uomini, l’attore Davide Devenuto e il figlio Diego, le persone più importanti della sua vita. E proprio Devenuto è intervenuto nel programma con un messaggio che ha emozionato tanto l’attrice e intenerito il pubblico che commentava il momento sui social.

Serena Rossi sul compagno Davide Devenuto: “È un papà straordinario”

“Non mi ha ancora sposato! Vedi fedi? Ho un bellissimo anello ma ce l’ho da quando è nato Diego, 4 anni fa”, ha scherzato Serena Rossi parlando con Mara Venier del compagno Davide Devenuto, autore di un emozionante video per lei.

“Ciao Serena, sono sinceramente ammirato di tutto l’impegno, la dedizione, la cura dei dettagli con cui hai affrontato questa nuova sfida”, le parole dell’attore: “Io e Diego abbiamo sentito la tua mancanza ma ti vogliamo bene e siamo fieri di te”. Impossibile per Serena trattenere la commozione: “Una mamma che lavora vive anche dei conflitti, ero impegnata tutti i giorni ma non è stato facile. Davide è un papà straordinario, queste parole mi servivano”. Infine,l’appello di Mara Venier per Davide Devenuto che circa due anni fa, proprio a Domenica In, rivolse a Serena Rossi la proposta di matrimonio: “Amore della zia, vogliamo quagliare?”, ha chiesto la conduttrice. E ora si attende risposta…

