Serena Rossi: "Se il mio compagno mi tradisse? Tenterei di salvare ciò che ho costruito"

"La famiglia per me è tutto. Nella mia, che è forse un po' pazzarella, ci sono tanta gioia e un mare di coccole", così Serena Rossi in un'intervista su Confidenze. Dal 2008 l'attrice è legata sentimentalmente al collega Davide Devenuto - conosciuto sul set di 'Un posto al sole' e con lei, in queste settimane, nella fiction in onda su Rai Uno 'Mina Settembre' - dal quale, nel 2016, ha avuto il figlio Diego.

Manca il matrimonio, promesso mesi fa dal compagno in diretta tv mentre lei era ospite a 'Domenica In'. "Non mi ha ancora sposato" ha fatto sapere l'attrice la settimana scorsa, quando è tornata da Mara Venier, e il suo romanticismo da donna 'retrò' prima o poi avrà la meglio. "Abbiamo riferimenti solidi nei nostri genitori - ha fatto sapere al settimanale - Io, poi, sono una ragazza vintage. La modernità mi spaventa ed essere un po' antiquata mi piace".

Serena Rossi sul rapporto di coppia dopo un tradimento: "Tenterei di salvare ciò che ho costruito"

Sicuramente più moderna di lei è Mina Settembre, il personaggio che interpreta nella serie tv. Sono tante le differenze tra loro, soprattutto nel gestire i problemi e le crisi di coppia, spiega ancora Serena Rossi. Il tradimento non è contemplato, ma se accadesse ci sono anche altre cose importanti da valutare: "A me non potrebbe mai succedere quello che accade a Mina, il mio personaggio. La fiducia e la stima che abbiamo io e Davide rendono impensabile anche l'idea di un tradimento. Ma se mai succedesse, non farei come lei: davanti ad una strada ancora percorribile insieme, tenterei di salvare ciò che ho costruito".