Serena Rossi sul compagno Davide: "Mesi difficili, ma siamo stati fortunati"

L'attrice, presto in tv nei panni di Mina Settembre, racconta i mesi di pandemia vissuti al collega e al figlio Diego

E' una delle attrici (ma anche conduttrici e cantanti) più richieste del momento. Una showgirl a tutto tondo. Non a caso Serena Rossi è la protagonista di Mina Settembre la nuova serie tv in onda prossimamente su Rai 1. E a cui partecipa anche il compagno Davide Devenuto. Ma com'è condividere set e vita privata? La bella napoletana lo racconta nell'ultima intervista rilasciata al settimanale Oggi.

Serena Rossi e l'amore col compagno Davide

Nel cast della serie tv Serena è circondata da affetti. Oltre a Davide, anche l'amica e collega Cristian Filangeri. "Lui interpreta il ruolo del marito della mia migliore amica, che è interpretata da Cristian Filangeri. Con lei ci frequentiamo da anni. E' stato davvero strano vederli sul set chiamarli 'amore' ".

Legati da dodici anni e genitori da quattro, Serena e Davide sono oggi inseparabili. Ma com'è andata la convivenza forzata nel lockdown? "Al netto della preoccupazione per quello che poteva accadere, per le mie nonne, per i nostri genitori (quelli di Davide erano soli a Roma), siamo stati bne. Ogni sera, alle 18, seguivamo il bollettino, ma abbiamo cercato di gioire del tempo che potevamo passare insieme godendoci la famiglia. Ho sentito di tante persone che hanno risentito di quesa convivenza forzata. Noi siamo stati bene, felici".

Con loro anche il figlioletto Diego, tre anni. "Abbiamo giocato tantissimo, fatto la pasta di sale, inventato per Dieghino giochi che non c'erano, lavorato con la fantasia. Ci siamo coccolati tanto. Siamo stati molto fortunati".

Niente nozze

E' dunque arrivato il momento delle nozze? "E' come se ossimo già sposati. Abbiamo comprato una casa insieme, abbiamo un figlio e un percorso segnato. Non sentiamo proprio la necessità. (...) I rapporti si creano, non dipendono dal destino. Il destino può agire sull'incontro, poi sei tu che devi lavorare perché la cosa vada avanti". E loro lo fanno da anni, l'uno al fianco dell'altra.