Serena Rossi e Davide Devenuto si sono sposati in gran segreto. Secondo un'esclusiva del settimanale Diva e Donna anticipato dall'account social, i due attori sono diventati marito e moglie dopo 15 anni d'amore, nella riservatezza di una cerimonia celebrata a Roma a cui hanno partecipato pochi intimi, tra cui il figlio Diego. Nelle immagini postate che sono parte di un servizio più ampio pubblicato sul numero del magazine in edicola domani, si vede l'attrice in abito bianco e con il bouquet, il neomarito Davide e alcuni invitati davanti alla chiesa dove si erano pronunciati il fatidico sì.

La storia d’amore di Serena Rossi e Davide Devenuto

Serena Rossi e Davide Devenuto si sono conosciuti sul set della soap di Rai3 Un posto al sole nel 2018. "All’inizio non ci sopportavamo. Eravamo fidanzati tutti e due, poi siamo diventati amici. Quando abbiamo smesso di lavorare insieme abbiamo iniziato a frequentarci", ha raccontato lei in un’intervista a Domenica In, spiegando di aver poi superato piano piano le iniziali diffidenze dovute alla differenza di età di 13 anni. Nel 2017 è nato il loro figlio, Diego, la gioia più grande di entrambi. Fino a oggi le nozze erano solo una promessa, avanzata a sorpresa in diretta tv nel 2019. Adesso la sorpresa che conferma la solidità del loro legame.