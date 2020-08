Serena Rutelli rifatta: troppe critiche, lei risponde a tono (FOTO)

E' dura schivare la tentazione del ritocchino. Lo sa bene Serena Rutelli, 30 anni, figlia adottiva dell'ex sindaco di Roma Francesco e della conduttrice Barbara Palombelli, che ha fatto ricorso ad un filler all’acido ialuronico per rimpolpare le sue labbra. Un lavoretto che ha sfoggiato con orgoglio sui social, trovandosi però a dover rispondere alle critiche degli haters.

Serena Rutelli rifatta

"Il tuo corpo sta cambiando, perché ti sei fatta labbra a canotto?", scrive qualcuno. E Serena replica composta, minimizzando: "Non è nulla di eccessivo, ma grazie lo stesso", scrive. Un messaggio, uno solo, per replicare a tutti quelli che le stanno arrivando, tanto che non risponde a chi insinua che è intervenuta anche sul naso.

Serena Rutelli, l'addio al fidanzato

Per Serena è un'estate particolare, la prima dopo l'addio al fidanzato Alessandro Price Zorresi, a cui ha detto addio dopo due anni d'amore e una convivenza in corso. "Ci siamo resi conto di essere due mondi completamente opposti in troppe cose. Per me non è finito l'amore, io sono innamoratissima. Non riesco a nascondere i miei sentimenti, che devo fare?", ha confessato di recente.

La famiglia di Serena Rutelli

Serena, 30 anni, è diventata popolare dopo la partecipazione al Grande Fratelo Vip avvenuta due anni fa. "Sono stata adottata quando avevo 7 anni. Mio padre è Francesco Rutelli e mia madre è Barbara Palombelli - diceva nella clip di presentazione - Mia madre ci ha abbandonato quando eravamo molto piccole con mio padre e lui ha deciso di lasciarci in una casa-famiglia. Ci siamo rimaste 3 anni. Dopo l'adozione, la mia vita è cambiata: è stato il giorno più bello della mia vita. Siamo una bella famiglia unita e piena d’amore".

In basso, Serena Rutelli nel 2018