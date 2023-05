Serena Williams incinta: il pancione mostrato per la prima volta al Met Gala

Serena Williams ha annunciato di essere incinta per la seconda volta. In occasione del Met Gala di Anna Wintour, la leggenda del tennis, conosciuta anche con il soprannome The Queen, si è presentata sul red carpet con il marito Alexis Ohanian e un pancione in bella vista: strass sui polsi, sui bordi dei taschini e intorno alla prorompente scollatura facevano da pendant con la coroncina tra i capelli. Al collo una collana di perle avvolta a più giri e a fine abito una coda di tulle bianco vaporoso. Elegante anche il marito con un sobrio smoking nero accompagnato da un papillon. "Ero così entusiasta quando Anna Wintour ha invitato noi 3 al Met Gala", ha scritto su Instagram a corredo delle immagini di famiglia.

Dopo Alexis Olympia Ohanian Jr. nata cinque anni fa, la campionessa 41enne sarà di nuovo mamma, dunque. "Sono stata così concentrata sulla mia carriera per tutta la vita, che da quando ho creato la mia famiglia e mi sono sposata, ho capito che c'è molto di più nella vita. Ed è grandioso", le sue parole riportate dal tabloid americano People. Serena Williams aveva annunciato il ritiro dai campi da tennis la scorsa estate. "Forse la parola migliore per descrivere quello che sto facendo è evoluzione. Sono qui per dirti che mi sto evolvendo dal tennis, verso altre cose che sono importanti per me" aveva detto. "Altre cose" che oggi più che mai hanno il significato di una famiglia che cresce.

Le star al Met Gala 2023

Il Met Gala, organizzato e presieduto da Anne Wintour, storica direttrice di “Vogue”, fin dal 1995, è diventato una popolare celebrazione della moda, ma anche l'occasione per la raccolta di fondi a favore del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art. Quest'anno la sfilata è stata dedicata allo stilista tedesco Karl Lagerfeld, scomparso nel 2019, all'età di 85 anni. Per tutti il "dress code", l'abito da indossare, doveva essere un omaggio allo storico creativo di Chanel.

Tra le più fotografate Gisele Bundchen, ex modella ed ex moglie della leggenda del football Tom Brady, che indossava un abito lungo Chanel con accessori piumati; Nicole Kidman, che ha ricordato il leggendario stilista come una sorta di "pastore" che l'ha guidata "in termini di amore per la moda", Penelope Cruz che si è definita "fortunata" per aver conosciuto Lagerfeld e Salma Hayek. Ammirate e applaudite dalla folla - che ha assistito all'arrivo delle star - altre attrici come Maude Apatow, Olivia Wilde e Vanessa Kirby.

Riflettori puntati anche sulle super modelle ospiti, Kate Moss, Naomi Campbell, Gigi Hadid, Irina Shayk, Karen Elson, Ashley Graham e l'italianissima Vittoria Ceretti. Piccolo fuori programma durante il red carpet, con l'arrivo dell'attore Jared Leto che, prima vestito da gatto, si è poi tolto il costume di pelo bianco e ha rivelato un completo nero con lungo mantello e spalline di paillettes. Come lui anche la cantante Doja Cat, irriconoscibile grazie a un vistoso trucco da felino sul viso, naso compreso, e un abito con cappuccio glitterato. Entrambi hanno voluto rendere omaggio a Choupette, il gatto molto amato da Lagerfeld.