Sergio Muniz è diventato papà: la foto con la bellissima dedica al figlio

Sergio Muniz è diventato papà. L’annuncio è arrivato poco fa sul suo profilo Instagram dove l’attore, tra i protagonisti dell’ultima edizione di ‘Tale e Quale Show’, ha condiviso la tenera foto del bimbo appena nato che con la manina afferra il suo dito. Il piccolo Yari è frutto dell’amore tra Sergio Muniz e la compagna Morena, istruttrice di yoga a cui è legato da tempo. Insieme allo scatto, Muniz ha pubblicato il testo di una toccante poesia di José Saramago, Premio Nobel per la letteratura, tutta dedicata al piccolo appena venuto al mondo a cui stanno arrivando centinaia di messaggi di auguri.

“Figlio è un essere che Dio ci ha prestato per fare un corso intensivo di come amare qualcuno più di noi stessi, di come cambiare i nostri peggiori difetti per darli i migliori esempi e, di noi, imparare ad avere coraggio. Si, è così! Essere madre o padre e il maggiore gesto di coraggio che qualcuno possa fare, perché è esporsi ad ogni tipo di dolore, principalmente dell’incertezza di agire nel modo corretto e della paura di perdere qualcosa di così tanto amato. Perdere? Com’è? Non è nostro? Fu soltanto un prestito... il più pregiato e meraviglioso

prestito, perché sono nostri solo per il periodo nel quale non possono valersi per se stessi, dopo loro appartengono alla vita, al destino e alle proprie famiglie. Dio benedica i nostri figli perché a noi ci ha benedetto già con il loro dono”.