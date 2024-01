Sergio Sylvestre fa coming out, chi è il fidanzato Roberto De Carolis

Nessun annuncio ufficiale, né grandi dichiarazioni. Bastano i sorrisi immortalati in una foto per capire quanto amore lega Sergio Sylvestre e Roberto De Carolis, che a tutti gli effetti sembra essere il fidanzato del cantante. È lui a condividere alcuni scatti su Instagram. Nel primo sono abbracciati su un divano, poi ecco una serie di immagini del backstage del Capodanno di Canale 5, a Genova, dove Roberto ha accompagnato Sergio.

"Auguro a tutti un anno fantastico, pieno di amore e serenità" ha scritto, aggiungendo un pensiero speciale: "Spero in più sorrisi e bei momenti come questo per me e per chi amo". Il cantante ha lasciato un cuore tra i commenti, e tanti altri se ne trovano scrollando tra gli ultimi post. I due hanno trascorso insieme anche le vacanze di Natale, in compagnia di altri amici, ad Amsterdam. Sergio Sylvestre, sempre riservatissimo sulla sua vita privata, non ha aggiunto niente di più ma gli occhi parlano per lui.

Chi è Roberto De Carolis

Roberto De Carolis non fa parte del mondo dello spettacolo, motivo per cui non si sa molto sul suo conto. Le uniche informazioni si possono captare dal suo profilo Instagram, dove conta poco meno di 5 mila follower. Dalle foto pubblicate si intuisce che è un ragazzo sportivo, solare e amante dei viaggi, ma anche dei cani. Nella sua vita c'è sicuramente un bulldog inglese - con cui si fotografa spesso - ma ci sono anche altri amici a 4 zampe. E da poco a riempire le sue giornate è arrivato Sergio Sylvestre.