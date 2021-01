Uomini e Donne, Ludovica Valli e il "sesso in gravidanza" col compagno

Ludovica Valli per nulla in imbarazzo, sfata un "taboo": a far l'amore in gravidanza non si corre alcun rischio.

L'ex tronista e oggi futura mamma, come spesso accade, si concede dei momenti durante la giornata per rispondere alle tante domande dei suoi followers. C'è chi le chiede ricette, chi delle dritte per gli allenamenti ma c'è anche chi si spinge oltre l'intimità e le chiede "Si può fare l'amore in gravidanza?".

La Valli risponde in tutta franchezza che: "dipende da persona a persona, io sto bene, la bambina sta bene per cui Sì, noi fammiamo l'amore in gravidanza". A confermarlo anche il compagno Gianmaria di Gregorio che aggiunge: "Piano, piano".