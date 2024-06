Fan salgono sul palco, Sfera Ebbasta li respinge: "Non venire a ca*are il ca**o". Piovono critiche

Sfera Ebbasta, il trapper dei record (è stato il primo artista italiano a raggiungere i 200 dischi di platino), per due sere ha fatto sold out a San Siro. Il 24 e 25 giugno, infatti, per la prima volta si è esibito allo stadio milanese coronando così un sogno e ottenendo uno straordinario successo. Gli show sono stati quasi una festa e sul palco ha invitato alcuni colleghi, come Geolier, Elodie, Rkomi, Ghali, per duettare. Durante l'evento ci sono state però due 'invasioni di campo': due fan sono saliti sul palco mentre stava cantando e la sua reazione ha suscitato non poche critiche. Sui social, in particolare X, c'è chi sta duramente criticando la reazione troppo dura e le parole di Sfera e chi, invece, è dalla sua parte e lo difende.

I due ragazzi non avevano brutte intenzioni, almeno questo è sembrato, 'semplicemente' volevano abbracciare il loro idolo. Sfera sorpreso ha salutato il primo fan, senza troppe scene. Quando il secondo è salito e ha provato a toccarlo allora Gionata Boschetti, vero nome di Sfera, si è irritato e lo ha respinto. Al termine della canzone ha poi parlato al suo pubblico: "Quando vi devo dare il cinque scendo io, vi scongiuro non venitemi a ca*are il ca**o sul palco. Vi voglio bene a tutti, quando vi vorrò dare il cinque scenderò io, però per favore basta salire sul palco, perché se si fa male qualcuno poi è colpa mia, quando in verità non è così".

Dopo lo sfogo è partito un applauso, il momento però era stato ripreso dal alcuni presenti con lo smartphone e poi è stato condiviso sui social. I filmati sono diventati virali e così l'opinione pubblica si è spaccata tra chi sostiene che abbia ragione lui e chi invece lo paragona ad altri artisti che si sono trovati nella sua situazione, come ad esempio Michael Jackson o Mahmood (che ha anche ballato con un fan), e che si sono comportati diversamente. Al momento Sfera Ebbasta non ha risposto alla polemica e chissà se lo farà.

Due fan sono saliti sul palco durante il concerto di Sfera Ebbasta: la sua reazione pic.twitter.com/6HeoelASFw — Trash Italiano (@trash_italiano) June 26, 2024

che montato del cazzo, anche meno pic.twitter.com/oVzzWQ3x1w — mari || (@defxnceless_) June 26, 2024