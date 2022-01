Sfera Ebbasta svela il sesso del bebè e il nome

Una pioggia di palloncini azzurri, biscotti con la lettera G disegnata sopra e una bellissima torta con un orsacchiotto sdraiato a godersi lo spettacolo. Così Sfera Ebbasta e la compagna Angelina Fiol Lacour hanno annunciato alle rispettive famiglie e agli amici più cari il sesso e il nome del loro primo figlio.

Sarà un maschio, si chiamerà Gabriel, e già sta riempiendo d'amore le giornate dei futuri genitori. La coppia ha organizzato il gender reveal party in un locale di Milano, riservato tutto per loro, condividendo la grande emozione con gli affetti più cari. Il rapper aveva già annunciato qualche giorno fa sui social l'arrivo del bebè, con una foto accanto alla fidanzata - incinta di tre mesi - mostrando anche l'ecografia. La loro gioia è incontenibile e la gravidanza è già social.

Il post della compagna di Sfera Ebbasta

Chi è Angelina Lacour, la compagna di Sfera Ebbasta

Sfera Ebbasta e Angelina Lacour diventeranno genitori a luglio. La coppia aspetta il primo figlio dopo tre anni d'amore. Di professione modella e appassionata di sport, Angelina Fiol Lacour è nata in Argentina 25 anni fa ed è entrata a lavorare nel mondo da giovanissima. In una recente intervista alla Gazzetta dello Sport ha dichiarato che per lei "lo sport è fondamentale per avere un benessere fisico e mentale" e che solitamente si allena per cinque o sei volte alla settimana, almeno un'ora al giorno. Angelina e Sfera Ebbasta, nome d'arte di Gionata Boschetti, si sono conosciuti a Ibiza nel 2019 poco dopo la fine della relazione di lui con l'influencer Taylor Mega e da allora sono diventati inseparabili, pronti adesso ad accogliere il frutto del loro amore.