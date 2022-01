Sfera Ebbasta diventa papà: chi è la compagna Angelina Lacour

Sfera Ebbasta sta per diventare papà: il cantante è in attesa del suo primo figlio, annunciato come la gioia più grande con una foto che lo mostra accanto alla fidanzata Angelina Lacour. Nello scatto che mette in evidenza le prime rotondità della modella, anche l’ecografia e un emozionante video. La stessa bella notizia è stata rilanciata anche dal profilo Instgaram della futura mamma, incinta di tre mesi. Migliaia i commenti da parte dei follower, felici di augurare il meglio alla coppia che affronta l’attesa più dolce della loro vita insieme.

Chi è Angelina Lacour, la compagna di Sfera Ebbasta

Sfera Ebbasta e Angelina Lacour diventeranno genitori a luglio, suggellando con l’arrivo del primo figlio un legame che dura da quasi tre anni. Di professione modella e appassionata di sport, Angelina Fiol Lacour è nata in Argentina 25 anni fa ed è entrata a lavorare nel mondo da giovanissima. In una recente intervista alla Gazzetta dello Sport ha dichiarato che per lei “lo sport è fondamentale per avere un benessere fisico e mentale” e che solitamente si allena per cinque o sei volte alla settimana, almeno un’ora al giorno.

Angelina e Sfera Ebbasta, nome d’arte di Gionata Boschetti, si sono conosciuti a Ibiza nel 2019 poco dopo la fine della relazione di lui con l’influencer Taylor Mega e da allora sono diventati inseparabili, pronti adesso ad accogliere il frutto del loro amore.