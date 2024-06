Sfera Ebbasta, il regalo per il ragazzino che ha respinto. Lui si scusa: "Sei il mio idolo"

Sfera Ebbasta è riuscito a coronare il sogno di ogni cantante italiano: cantare a San Siro. Due date sold out che però sono state oggetto di critica. Il trapper infatti ha subito due 'invasioni di campo': due persone, tra cui un ragazzino, sono riusciti a salire sul palco mentre Sfera cantava. La prima volta che è successo il cantante era incredulo e ha un po' assecondato la situazione, la seconda volta, invece, ha respinto il giovane che aveva provato ad abbracciarlo.

"Quando vi devo dare il cinque scendo io, vi scongiuro non venitemi a ca*are il ca**o sul palco. Vi voglio bene a tutti, quando vi vorrò dare il cinque scenderò io, però per favore basta salire sul palco, perché se si fa male qualcuno poi è colpa mia, quando in verità non è così", queste la parole del trapper. Una posizione sicuramente giusta quella di Sfera che però è stata duramente criticata. "L'abbraccio poteva anche darglielo", in molti hanno commentato sui social, dove il video è diventato virale, mettendo a confronto la sua reazione con quella di altri (Michael Jackson e Mahmood, ad esempio).

Dopo le numerose critiche Sfera ha deciso di rompere il silenzio e il suo gesto è stato molto apprezzato. Su Threads ha lanciato un appello: "Mi spiace per il ragazzino che è salito sul palco. Scusami Bro non volevo. Se qualcuno lo conosce me lo linki e gli regalo un accredito per uno degli show del 2025".

Il ragazzino, su TikTok, ha pubblicato un video in cui si scusa con Sfera e nel quale chiede di fermare la polemica contro di lui: "Vedo che tanta gente sta andando contro Sfera, può essere in parte giusto per il modo che ha usato nei miei confronti, ma è sbagliato quello che ho fatto: comprendo il gesto". E ancora: "In ogni caso non me la prendo con Sfera perché anche io probabilmente al suo posto avrei fatto la stessa cosa, e resterà comunque il mio idolo. Sfera se tu guarderai questo video, sappi che non volevo farti passare per quello cattivo, non volevo metterti tutta la gente contro e sarai sempre il mio idolo". Tutto è bene quel che finisce bene.