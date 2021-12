Il messaggio di rabbia e dolore della compagna di Paolo Calissano

Paolo Calissano è morto e il lutto delle persone a lui vicine va rispettato, con poche parole Fabiana Palese, ultima fidanzata conosciuta del conduttore, si sfoga sui social. Chiede rispetto, che non venga disturbato "almeno adesso", una frase colma di rabbia e dolore che arriva dritta al cuore: "Siete degli sciacalli, lasciatelo in pace almeno adesso".

Com'è morto Paolo Calissano

Il corpo senza vita del popolare attore è stato trovato dopo le 23 dalle forze dell'ordine, arrivate dopo l'allarme dato dalla compagna che non riusciva a mettersi in contatto con lui da troppe ore. Nessun segno di effrazione o violenza sul corpo. La casa sembrava in ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale. Sarà l'autopsia ad accertare le cause della morte, come da prassi in questi casi.

Secondo le prime informazioni nella sua abitazione sarebbero state trovare numerosi psicofarmaci sia in flaconi che sparse per terra. Gli inquirenti ipotizzano che il decesso sia dovuto a un'overdose di farmaci, ancora da accertare se fortuita o volontaria.

Chi è Fabiana Palese

Palese è un'estetista specializzata che gestisce un B&B, che si chiama Fabiola's Home, situato nel Quartiere Prati, vicino a Piazza San Pietro.