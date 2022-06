Ida Platano si sfoga dopo le critiche degli haters su Instagram: "Gente frustrata"

«Se muori non importa niente a nessuno». È così che esordisce il duro messaggio ricevuto oggi da Ida Platano su Instagram in risposta a una sua storia pubblicata mentre si trovava nella sua macchina. La dama del trovo over, recentemente al centro dell'attenzione del programma di dating di Maria De Filippi per il breve ritorno di fiamma con Riccardo, è stata accusata da un utente, che si nasconde dietro lo pseudonimo di Ginetta Piffero, per il fatto di aver registrato una storia mentre stava guidando.

«Testa di me*da, guida senza fare video - ha commentato l'utente - che se muori tu non importa niente a nessuno, ma magari fai danno ad altri e allora ti dovresti davvero ammazzare»

Non si tratta della prima volta che la Platano riceve messaggi del genere. Lo stesso account fake, infatti, l'ha perseguitata con numerose critiche pesanti negli ultimi mesi. Ida, infatti, è stata definita "prostituta, sgorbio, donna sola" ma la dama, dopo aver mostrato i messaggi a tutti, ha risposto con un bel «Gente Frustrata!» e con un video sui social.

Lo sfogo di Ida Platano contro gli haters

Ida Platano non è rimasta in silenzio e ha reagito all'augurio di morte e alle critiche ricevute sui social con uno sfogo in cui si è rivolta direttamente alla persona che la sta perseguitando da diverso tempo.

“Ginetta piffero, io non so chi ci sia dietro questo account, se un uomo o una donna ma questo non mi importa. Ma cosa mangiate la mattina? Veleno! Questa cattiveria di augurare la morte veramente non si può sentire, fatevi un esame di coscienza perché, aiuto, aiuto, aiuto! Io vi auguro lo stesso una buona giornata perché la mia giornata non cambia e se a te non importa che domani non ci sono, importa a mio figlio e a tutte le persone che mi voglio bene e alla mia famiglia. Adios!”