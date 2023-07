La fidanzata di Sgarbi lo difende dopo le polemiche: "Eroe, vittima solitaria dei puritani"

L'evento del 21 giugno al Maxxi, che ha visto protagonisti Vittorio Sgarbi e Morgan, ha lasciato una scia di critiche e polemiche che arrivano ancora a oggi. I due sono stati accusati di volgarità e sessismo, oltre ad aver sollevato un polverone nei confronti di Amadeus, secondo loro inadatto al ruolo di direttore artistico di Sanremo.

Tra i primi a criticare duramente Sgarbi è stato il giornalista Luca Beatrice ed è proprio a lui che replica Sabrina Colle, fidanzata storica del critico d'arte, in una lettera inviata a Libero: "E così anche Luca Beatrice, con il suo tentennante e per nulla convincente articolo - ha scritto - entra a far parte del gruppo triste che si raccoglie solerte per godersi lo spettacolo della gogna pensando di conquistare una ricompensa, abbandonando 'l'amico Sgarbi al quale voglio veramente bene' al solito ruolo che Vittorio ricopre da anni, e cioè quello di eroe solitario e vittima solitaria di tutti i conformisti e i puritani che vorrebbero bandirlo".

Colle ha parlato della serata al Maxxi come una "conversazione non scontata, non imbalsamata, giocosa, irriverente, divertente, libera dalle protesi ortopediche del politicamente corretto", per poi concludere ancora su Sgarbi: "Rappresenta, paradossalmente, sempre sé stesso: ironico e a tratti autolesionista. L'arte è anche rottura e provocazione, uso libero del linguaggio nel tempo della riproducibilità dell'opera d'arte e Vittorio si è presentato come un'opera d'arte e si è commentato come altro da sé. Dal ventre alla parola e la parola questa volta è stata veramente penetrante".

Parole che non hanno convinto Luca Beatrice. Il giornalista, infatti, ha prontamente replicato: "Niente affatto, cara Sabrina Colle, Vittorio Sgarbi non si abbandona ma si critica, esattamente come lui fa con gli altri senza risparmiare nessuno. E credo che egli peraltro sia in grado di difendere in persona le proprie posizioni. Non mi trova d'accordo la sua replica soprattutto per il ridondante dannunzianesimo: Sgarbi non è opera d'arte, ma storico e critico dell'arte, non è altro da sé ma sempre se stesso e se sbrocca gli va detto e gli va scritto. Chi si proclama conservatore, peraltro, sente il bisogno di maggior serietà e sobrietà nei comportamenti e nelle parole".