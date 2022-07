Shakira rischia il carcere. Chiesti 8 anni per frode fiscale

Shakira rischia otto anni di carcere. La cantautrice colombiana finita di recente al centro del gossip per la sua separazione con Piqué dopo 12 anni insieme e due figli, torna al centro dell'attenzione mediatica per un'accusa di frode da parte del fisco spagnolo a cui avrebbe sottratto, nel periodo dal 2012 al 2014, 14,5 milioni di euro. La popstar, che si è fatta conoscere, nel 2001, dal pubblico di tutto il mondo con il suo più grande successo, Whenever, Wehwrever, si è dichiarata innocente.

Le intenzioni della quarantacinquenne sono, quindi quelle di andare in giudizio e, secondo quanto riportato dal suo team legale avrebbe già sostenuto un colloquio con la procura di Barcellona che le ha proposto una riduzione di pena ma la cantante ha rifiutato con convinzione e ha scelto di procedere con il processo perché convinta di essere innocente.

I motivi delle accuse a Shakira

Il fisco spagnolo ha accusato Shakira di non aver dichiarato tutto il suo reddito negli anni dal 2012 al 2014. Fino al 2015, però, la cantante aveva la sua residenza fiscale alle Bahamas, posto noto da tutti come uno dei cosiddetti "paradisi fiscali" e sostiene di averla spostata in Spagna solo in quell'anno per trasferisi a Barcellona per seguire il compagno e padre dei suoi figli, calciatore dell'FC Barcellona, Gerard Piqué. L'accusa, però, è che Shakira vivesse nella città catalana già nel periodo tra il 2012 e il 2014 e che, quindi, avrebbe dovuto pagare le tasse in Spagna, cosa che, secondo il fisco spagnolo, non avrebbe fatto. Shakira, però, nonostante le accuse, sostiene di aver pagato 17, 2 milioni di euro al fisco spagnolo e non avere quindi alcun tipo di debito nei suoi confronti.