Shakira e Piqué annunciano la separazione dopo 12 anni d'amore

Shakira e Gerard Piqué hanno confermato le voci sulla fine della loro storia d'amore dopo 12 anni. "Ci dispiace confermare che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, chiediamo il rispetto della privacy. Grazie per la vostra comprensione", si legge in un breve comunicato diffuso da Efe, agenzia di comunicazione della cantante.

La nota arriva dopo le insistenti indiscrezioni su un presunto tradimento da parte del calciatore del Barcellona che avrebbe indotto la cantautrice colombiana, 45 anni, a lasciare il compagno, 35, da cui ha avuto due figli, Milan e Sasha. I due vivrebbero anche in case separate.

La storia d'amore di Shakira e Piqué

La storia d'amore tra Gerard Piqué e Shakira è iniziata nel 2010, anno della Coppa del Mondo in Sudafrica vinta dalla Spagna. La coppia si incontrò durante la registrazione del videoclip "Waka Waka" e da quel momento iniziò una frequentazione che portò alla nascita dei due bambini, nel 2013 Milan Piqué e nel 2015 Sasha Piqué.

Poi la crisi, individuata già dall'assenza prolungata di foto di coppia sui social e anche dall'ultima canzone della popstar che sarebbe stata già indice di riferimenti al compagno "traditore". "Per completarti mi sono rotta in mille pezzi; mi avevano avvertito ma non ci ho creduto; mi sono resa conto che sei falso; è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso; non mi dire che ti dispiace, sembri sincero, ma ti conosco bene e so che stai mentendo; complimenti sei un bravo attore, su questo non ho dubbi; ti dovrebbero dare un Oscar", questi alcuni dei versi di Te Felicito, pubblicata lo scorso 21 aprile.

Stando alle indiscrezioni, la donna con cui Piqué avrebbe tradito la compagna sarebbe una giovane hostess di eventi e dal momento della separazione il calciatore spagnolo non sarebbe più lo stesso, "fuori controllo" durante notti brave con compagni di squadra e altre donne.