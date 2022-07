Shakira offre a Piqué un accordo milionario, lui dice no: i motivi dietro al rifiuto

Si era intuito sin dalle prime battute che la separazione tra Shakira e Piqué avrebbe portato con sé strascichi tutt'altro che pacifici. Le voci del tradimento di lui ai danni della popstar e le successive indiscrezioni riguardanti questioni economiche molto importanti hanno spalancato ulteriormente il varco verso altre discussioni che adesso coinvolgono l'argomento più delicato: quello sulla custodia dei figli Milan e Sasha, di 9 e 7 anni. E sarebbero proprio loro i motivi per cui il difensore del Barcellona avrebbe negato categoricamente l'accordo milionario proposto dalla ex, intenzionata a delineare da subito e in modo netto la gestione dei loro bambini.

Perché Piqué ha rifiutato l'accordo milionario di Shakira

Secondo lo show di YouTube Chisme No Like, Shakira avrebbe avanzato un'offerta multimilionaria a Piqué e anche il pagamento del 20% del debito di 2,5 milioni di euro che lui avrebbe accumulato a causa di problemi legali in Spagna. Il rifiuto di lui, però, sarebbe stato netto, perché la ex compagna vorrebbe avere la piena responsabilità dei due bambini e portarli a vivere con sé negli Stati Uniti, a Miami, precisamente. A lui sarebbe stato concesso di vederli l'estate e di volare in Florida cinque volte l'anno, con viaggi pagati in prima classe da Shakira, per cui lui si è opposto.

"C'è stato un faccia a faccia tra Shakira e Piqué – ha svelato il giornalista Jordi Martin – È stato un incontro piuttosto teso. C’è stata una discussione su dove staranno i bambini e con chi. Dicono che Piqué sia stato molto fermo nel non accettare che si trasferissero a Miami". Insomma, almento per ora la strada per la pace tra i due ex sembra ancora molto lunga.