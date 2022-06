Shakira e Piqué, questioni economiche dietro l'addio: spunta il retroscena

Non si fermano le voci sulla rottura del rapporto tra Shakira e Gerard Piqué. Il tradimento del difensore del Barcellona ai danni della compagna da cui ha avuto due figli sarebbe solo uno dei motivi dell'addio che, stando alle parole di Roberto Garcia, ex fidanzato di una delle sorelle della star colombiana, è stata la conseguenza di ben altre situazioni.

Una questione di soldi e l'ambiente catalano del difensore che non aveva mai accettato la cantante mentre lo stesso Piqué era esasperato dalla dipendenza di lei dai genitori, ai quali spettava sempre l’ultima parola su tutto, sono raccontati come dettagli di un rapporto incrinato e alla base della decisione della coppia di vivere separati da diverso tempo. La relazione si è così spenta pian piano fino al tradimento di lui con una cameriera poco più che ventenne, portando quindi alla separazione.

Anche una questione di soldi dietro la rottura

L'ex cognato di Shakira ha anche raccontato alla testata spagnola EsDiario di una questione economica che aveva notevolmente condizionato il rapporto nei mesi scorsi: Piqué avrebbe chiesto una grossa somma per avviare alcune attività imprenditoriali alle Bahamas e in Colombia, ma la compagna avrebbe rifiutato dopo essersi consultata con i suoi genitori. "Lei non fa nulla senza i suoi, supervisionano gran parte della sua vita", ha spiegato l’ex cognato aggiungendo anche altre incomprensioni sull’eventualità di un matrimonio dopo 11 anni di relazione. "Shakira ci raccontava di aver capito che Piqué poteva essere il padre dei suoi figli, ma mai il marito".

Ora la questione più importante riguarda l'affidamento dei figli: Shakira vorrebbe trasferirsi definitivamente a Miami, in Florida, mentre Sasha e Milan sono nati e cresciuti in Catalogna e molto legati ai nonni paterni. Come andrà a finire è tutto da decidere.