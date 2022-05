"Così Shakira fa fuori le persone". L'ex collaboratrice decide di parlare: i clamorosi retroscena

"È maleducata e prepotente". E' forse l'aspetto più morbido di Shakira che viene sottolineato nelle dichiarazioni rilasciate in queste ore da Cristina Cardenas, una ex collaboratrice della cantante, che avrebbe deciso di fare scottanti rivelazioni sull'artista colombiana nonché compagna di Gerard Piqué. "In Spagna nessuno vuole lavorare più con lei", ha aggiunto.

Lavorare con la 45enne non sarebbe per niente facile. Lo saprebbe bene Cristina, che ha collaborato a tre videoclip della cantautrice: "Non puoi guardarla negli occhi. Devi girarti quando lei passa, nessuno può avere un cellulare sul set e fotografarla e se appare una ragazza più esuberante di lei, viene cacciata dalle riprese", asserisce. E ancora, Shakira vivrebbe male la competizione con le altre donne: "Se capisce che un’altra può oscurarla la fa fuori immediatamente", spiega ancora la testimone. Va precisato che è la prima volta che emergono retroscena a proposito della cantante sudamericana e, inutile ribadirlo, sono tutti completamente da verificare. Le parole di Cristina, infatti, potrebbero essere dettate da inimicizie personali che non sono note al grande pubblico.