La serenata sotto casa di Shakira: i fan cantano la canzone contro Piqué (VIDEO)

Mentre tutto il mondo sta parlando della canzone di Shakira, tra battute su Twingo e orologi Casio, e mentre Gerard Piquè accoglie la sfida e sfoggia sia l'auto sia l'accessorio come risposta alla popstar, per chi osserva il tutto comodamente da casa si tratta di una vera e propria telenovela vissuta in diretta. Il particolare coinvolgimento nella cosa è dimostrato dalla risposta che Shakira ha ottenuto con il suo singolo, che è ormai da giorni nella top 10 dei brani più ascoltati, e soprattutto dalla serenata che alcuni suoi fan le hanno organizzato sotto casa.

A pubblicare il video del "raduno" sotto al suo balcone è stata la stessa cantante che dopo aver sentito alcune persone intonare proprio il suo ultimo lavoro indirizzato all'ex compagno Piquè ha deciso di affacciarsi e salutare i suoi fan.

"Grazie per la serenata" ha scritto Shakira commentando la sorpresa che le hanno fatto sotto la sua villa a Barcellona che si trova non molto lontana da quella dei suoceri e infatti, oltre a Piqué che è arrivato a bordo di una Twingo al suo torneo di calcio a 7 della King League, la scelta dell'artista colombiana di riprodurre a volume altissimo Music Sessions #53 e di posizionare sul suo balcone di casa un fantoccio di una strega direzionata verso la casa dei genitori di Gerard è diventata virale in pochi minuti. Quale sarà la prossima mossa dei due ex?

?‍??? Shakira has reportedly been listening to her BZRP session on a loop today, where there is also a witch on the balcony pointing at her ex-mother-in-law's house… pic.twitter.com/ZX2qXJG8lB — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) January 14, 2023