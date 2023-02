Shakira, fan sotto casa per il suo compleanno, lei si commuove e va a ringraziarli uno a uno

Si dice che dopo la fine di un amore l'unica cosa che ci resta siamo noi stessi ma nel caso in cui si fosse una star internazionale, beh, le cose cambiano perché, oltre a se stessi, resta anche un'infinità di fan pronti a mostrare il proprio affetto. Ed è proprio quello che è successo a Shakira. Cantante amatissima da sempre e diva del pop fin dagli anni 2000, una donna di origini colombiane tra le cantanti più versatili e longeve del mondo della musica internazionale che è tornata a far parlare di sé, recentemente, per il divorzio con l'ex marito Gerard Piqué. Separazione arrivata dopo il tradimento di lui con una ragazza più giovane e che è diventata un vero e proprio caso mediatico per poi finire dritta nel testo della nuova hit di Shakira, BZRP Music Sessions #53, diventata ormai, virale. Una separazione avvenuta sotto gli occhi di tutti e che ha portato i fan del calciatore e della cantante a schierarsi con l'uno o con l'altra. E se Shakira sta palesemente vivendo un periodo "no", a darle un po' di conforto ci sono i suoi numerosissimi fan che, in occasione del suo compleanno, lo scorso 2 febbraio, hanno deciso di farle una sorpresa davvero speciale.

I fan della cantante, infatti, si sono presentati sotto casa di Shakira per augurarle buon compleanno e lei, incredula e commossa da tanto amore, ha deciso di ringraziarli uscendo di casa e andando a salutarli uno a uno. Un gesto bellissimo che i beniamini della popstar hanno apprezzato molto e che sta già facendo il giro dei social diventando virale.

Se l'amore della sua via l'ha tradita, Shakira su una cosa può stare ben certa, i suoi fan, qualsiasi cosa accada, resteranno sempre al suo fianco.