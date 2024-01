Shannen Doherty rivela perché fu cacciata da Beverly Hills: "Non sapevano che mio marito era tossicodipendente"

"I gemelli sono tornati e scaviamo nella storia di 90210" scrive Shanned Doherty a corredo del video del podcast Let's Be Clear che la mostra con Jason Priestley, suo fratello "Brandon" nella serie cult Beverly Hills in cui lei interpretava Brenda. L'attrice recentemente ha parlato con estrema sincerità delle delicate condizioni di salute in cui versa a causa di un tumore che da anni condiziona la sua vita. E adesso, con altrettanta autenticità, ha parlato di quel periodo di grande successo professionale che, a un certo punto, finì per cause personali molto complesse.

"Ho vissuto un matrimonio davvero orribile e sono venute fuori delle cose in quel matrimonio che mi hanno reso molto difficile essere sempre in orario al lavoro. Questo è diventato un grosso problema per il resto del cast" ha rivelato Doherty che all'epoca era sposata con il collega Ashley Hamilton. "Non credo che nessuno sapesse che mio padre era molto malato e non credo che nessuno sapesse che mio marito era un tossicodipendente. A volte diventava incredibilmente violento, per me era una cosa devastante. Non volevo nemmeno uscire, perché avevo paura che andasse a prendere la droga". L'attrice non confidò a nessuno della produzione la gravità dei suoi problemi personali, ma oggi racconta che ciò di cui allora avvertì la mancanza fu proprio il sostegno e l'empatia della produzione di Beverly Hills che la liquidò senza troppi convenevoli. "Non era responsabilità di nessuno se non mia, ma certamente avrei voluto che qualcuno mi avesse parlato cuore a cuore, dicendomi: Ascolta, il risultato finale sarà questo, sai? Il risultato finale sarà che verrai licenziata perché nessuno di noi è più disposto a sopportarlo", ha confidato: "Capisco che tu abbia un problema nella tua vita personale, ma questo non può sfociare nel lavoro".

L'addio a "Streghe"

Qualche tempo fa Shannen Doherty ha rivelato anche di essere stata licenziata dalla serie tv Streghe a causa degli attriti con la compagna di set Alyssa Milano. All'epoca l'attrice, consigliata dal suo entourage, spiegò di essere stata lei a lasciare la serie: "Ricordo che i miei rappresentanti mi guardarono in quel momento e dissero: No, no, no, la tua carriera non sopravviverà a un altro licenziamento, quindi diremo semplicemente che hai scelto di andartene. Iniziai a ridere, ribattendo: Chi crederà che sono abbastanza pazzo da lasciare uno spettacolo di successo?". Con il senno di poi le sue considerazioni sono cambiate e oggi crede che avrebbe potuto gestire meglio la situazione: "Avrei voluto essere più vecchia e più saggia perché avrei fatto causa e sarei stata onesta riguardo ai pettegolezzi e ai pregiudizi su di me".