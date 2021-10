Shannen Doherty: "Cancro al quarto stadio, ma voglio dimostrare al mondo che i malati possono lavorare"

Dimostrare - ad Hollywood e al mondo - che le persone con il cancro possono lavorare. E' la battaglia di Shannen Doherty, malata di un tumore al quarto stadio, che proprio qualche giorno fa ha presentato l'ultimo film List of a Lifetime, incentrato proprio sulla storia di una donna che, come lei, lotta contro un cancro al seno. Ma non è finita qui. Perché sono altri due i film che l'attrice ha all'attivo.

"Chi ha il cancro può lavorare, voglio dimostrarlo al mondo"

"Il miglior esempio che posso continuare a dare agli altri malati di cancro e al mondo esterno che non ha il cancro - ha detto la 50enne ex Brenda Walsh di Beverly Hills 90210 intervistata dalla "bibbia" dello spettacolo Usa Variety - è mostrare loro che aspetto ha un malato di tumore. Possiamo lavorare. Per quanto mi riguarda, sto solo cercando di vivere al massimo delle mie possibilità, per essere il miglior esempio in questo momento". Lei, quest'anno ha girato tre film: Prove mortali, remake della pellicola del 1997 con Hilary Swank e Mark-Paul Gosselaar, List of a Lifetime, citato sopra, infine è protagonista del thriller d'azione Fortress, insieme a Bruce Willis e Chad Michael Murray al cinema dal prossimo anno.

Tuttavia, trovare qualcuno che la facesse lavorare, ha rivelato Doherty, "non è sempre stato facile. Ma cancro al quarto stadio, non significa la fine della vita, al contrario".

La malattia di Shannen Doherty, dall'inizio

La malattia di Doherty è stata diagnosticata nel 2015. Poi la remissione nel 2017 e il ritorno del tumore all'inizio dell'inverno 2019: ora è un cancro metastatico allo stadio 4. Può essere curata ma dovrà convivere con questa malattia per tutta la vita. Su Instagram, racconta giorno dopo giorno la sua lotta: "In questo momento sto usando tutta quell'energia e la sto dando a me stessa".