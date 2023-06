Shannen Doherty rivela: "La tac ha mostrato metastasi al cervello". Il video

Shannen Doherty è tornata sui social per aggiornare i fan sul suo stato di salute. L'attrice 52enne, star di Beverly Hills e Streghe, aveva raccontato le tappe del percorso di guarigione di un cancro che l'aveva colpita nel 2015. Quando credeva fosse stato debellato, il tumore è ricomparso: oggi la malattia è al quarto stadio e gli ultimi esami hanno riscontrato metastasi al cervello, come lei stessa ha raccontato a corredo di un video Instagram che la vede sottoporsi a una tac.

"Il 12 gennaio ha avuto luogo il primo ciclo di radiazioni. La mia paura è evidente. Sono estremamente claustrofobica..." ha scritto Doherty che ha mostrato anche i momenti prima in cui si adatta la maschera da indossare durante le radiazioni al cervello. Poi un grande ringraziamento per il team di medici che si sta occupando di lei: "Sono fortunata perché ho ottimi dottori. Ma quella paura... Il tumulto... il tempismo di tutto…. Ecco come può apparire il cancro". Innumerevoli i messaggi che stanno arrivando all'attrice, da sempre sostenuta da una folta schiera di fan in un momento così drammatico che arriva a ridosso dalla separazione dal marito dopo 11 anni di matrimonio. "Era l’ultima cosa che Shannen voleva. Sfortunatamente, sentiva di non avere altra scelta", ha fatto sapere qualche settimana fa la sua portavoce lasciando intendere un presunto tradimento da parte di Kurt Iswarienko.

(Di seguito il video postato da Shannen Doherty su Instagram)