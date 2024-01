Shannen Doherty aggiorna sulle sue condizioni di salute: "Un miracolo"

Un piccolo barlume di speranza sta sollevando lo spirito di Shannen Doherty. L'attrice da anni combatte contro un tumore che adesso è al quarto stadio. Solo pochi giorni fa Shannen aveva fatto sapere di aver già tutto pronto per il suo funerale, lasciando così intendere che ormai le speranze erano poche. Nel suo podcast l'attrice però ha rivelato un piccolo, ma per lei importante cambiamento: la nuova terapia farmacologica che sta provando ha dato segnali positivi.

La situazione del volto di Streghe è complesso e complicato: le metastasi sono arrivate alle ossa e al cervello. E la terapia nuova che sembrava non stesse funzionando è invece riuscita a rompere la barriera "emato encefalica" offrendo dei segni di miglioramento. Questa è una buona notizia e infatti Shannen l'ha definita un "miracolo".

"Dopo quattro trattamenti non abbiamo visto davvero alcuna differenza e tutti volevano che cambiassi. E io ho pensato, ‘Continueremo con questo e vedremo'. Dopo il sesto o il settimo trattamento, abbiamo visto davvero la rottura della barriera emato-encefalica. Lo definisco un miracolo? Sì per me in questo momento lo è", ha dichiarato nel podcast. "Ogni giorno è un dono e ci sono così tante novità in cantiere che penso che la speranza sia sempre lì. Posso morire oggi, posso morire tra 20 anni, non lo so. Posso morire camminando fuori casa - ha spiegato - e un albero che mi cade addosso o un autobus che mi colpisce, qualunque cosa. Oppure posso morire di cancro. Ma tutto quello che posso fare è vivere ogni giorno nel modo più positivo possibile, con la speranza che posso, abbracciarla e pensare: ‘Wow, oggi mi sveglierò di nuovo, cosa posso fare?'".