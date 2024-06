Shannen Doherty contro l'ex marito: "Sta aspettando che io muoia per non pagare gli alimenti"

Non si è concluso serenamente il matrimonio tra Shannen Doherty e Kurt Iswarienko. Anzi. Stando a quanto riporta People che fa riferimento a documenti visionati, mentre l'attrice continua a lottare contro un cancro al quarto grado, l'ex marito Kurt Iswarienko cercherebbe di ritardare la chiusura degli accordi per il loro divorzio per evitare di pagare il mantenimento.

"Semplicemente, non è giusto che a Kurt venga permesso di prolungare il nostro divorzio nella speranza che io muoia prima che gli venga richiesto di pagarmi gli alimenti, mentre continua a vivere la sua vita e a sottrarsi alle sue responsabilità nei confronti della moglie morente da più di 11 anni" è la dichiarazione di Shannen Doherty in un documento legato alla causa pubblicato da People. Inoltre, stando alle parole di Shannen, Kurt Iswarienko condurrebbe una vita più che agiata: spenderebbe infatti "migliaia di dollari in medical Spa, gioiellerie, da Gucci e in voli aerei... e sostiene allo stesso tempo di non avere fondi sufficienti con cui sostenermi". Di contro, la legale di Kurt Iswarienko Katherine Heersema ha obiettato: "Kurt non sta semplicemente aspettando che Shannen muoia. Vuole il meglio per Shannen". L'attrice avrebbe chiesto circa 15mila dollari al mese, più altri 9mila per coprire le spese legali, oltre a 11mila di spese aggiuntive.

I problemi finanziari dell'attrice

Le richieste della Doherty sono soprattutto legate al fatto che non stia lavorando a causa dei suoi problemi di salute. "Oggi praticamente tutto il reddito che guadagno è il reddito residuo del lavoro svolto prima del matrimonio" afferma, A quanto pare il suo reddito sarebbe destinato ad assottigliarsi anche perché dopo il 30 giugno "Streghe" non sarà più trasmesso su nessuna piattaforma di streaming: "Di conseguenza, il mio reddito residuale futuro diminuirà drasticamente".

La fine del matrimonio di Shannen Doherty

L'attrice icona della serie tv Beverly Hills 90210 sta attraversando un periodo molto delicato, segnato dal cancro al seno scoperto nel 2015 e poi diffuso al cervello e alle ossa. Qualche mese fa Shannen Doherty ha rivelato di aver scoperto una lunga relazione extraconiugale del marito poco prima di sottoporsi a un intervento chirurgico per rimuovere il tumore al cervello. Prima della sua storia d'amore con Iswarienko, l'attrice è stata sposata con Ashley Hamilton dal 1993 al 1994 e con Rick Salomon dal 2002 al 2003. Ha sposato infine il fotografo di Malibù nel 2011: "Sono inorridita dal fatto di non riuscire a mantenere una relazione insieme. Ho fallito tre volte nel matrimonio, ma credo ancora nell'amore", ha confidato ancora l'attrice che, in passato, aveva parlato della possibilità di avere dei figli con Iswarienko poi svanita per il timore dell'età avanzata e della malattia.