Shannen Doherty divorzia per la terza volta dopo 11 anni di matrimonio

Shannen Doherty e Kurt Iswarienko si separano dopo 11 anni di matrimonio. "Il divorzio è l'ultima cosa che Shannen voleva. Sfortunatamente, sentiva di non avere altra scelta", ha detto la portavoce dell'attrice di Beverly Hills 90210 e Streghe a People. Stando alle indiscrezioni, la coppia si è lasciata lo scorso gennaio: lei ha chiesto l'assegno di mantenimento e che all'ex marito non venga assegnato alcun sostegno economico. Il sospetto è che a causare la rottura sia stato un tradimento di lui, ma al momento nessuno dei due ha voluto spiegare i veri motivi della fine. Solo una frase quella postata da Doherty su Instagram poco prima che fosse nota la richiesta di divorzio: "Le uniche persone che meritano di essere nella tua vita sono quelle che ti trattano con amore, gentilezza e rispetto totale".

La storia d'amore di Shannen Doherty e Kurt Iswarienko

Shannen Doherty e Kurt Iswarienko si sono sposati nell'ottobre del 2011. Prima di lui l'attrice è stata sposata con Ashley Hamilton dal 1993 al 1994 e Rick Salomon dal 2002 al 2003. "Il matrimonio per me è un impegno così gigantesco che non è qualcosa in cui andrei mai più alla leggera. Ho imparato la lezione" aveva detto lei un anno prima delle sue nozze con Iswarienko, professione fotografo, come a voler dimostrare di credere moltissimo nel grande passo. Dopo che il cancro al seno l'ha colpita nel 2015, per Shannen Doherty è iniziato un lungo percorso di guarigione che sempre ha trovato presente il marito al suo fianco. "Anche quando so che era davvero difficile starmi vicino, lui c'era. Anche quando mi sentivo brutta, calva e pelle e ossa, lui c'era" disse di lui nel delicato periodo di cure. Oggi la notizia della fine di quel rapporto.