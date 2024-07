Shannen Doherty: eredità da oltre 5 milioni di dollari. A chi spetta

Quando è morta Shannen Doherty aveva 53 anni, da 10 anni si stava curando per un tumore al seno, che aveva raggiunto cervello e ossa, e da alcuni anni non lavorava. Inoltre lo scorso anno aveva deciso di separarsi dal marito, che la tradiva, e solo il giorno prima del suo decesso aveva firmato le carte del divorzio.

Non aveva nascosto di essere in difficoltà finanziarie non catastrofiche, ma se avesse dovuto continuare a curarsi e soprattutto senza poter lavorare si sarebbe trovata in difficoltà a pagare le sue spese e anche le cure.

L’indimenticabile Brenda Walsh di "Beverly Hills 90210" e la Prue Halliwell di "Streghe" aveva scelto di condividere il suo percorso di cura attraverso un podcast che ha curato fino a poco prima di morire, "Let’s be clear". A fare i conti in tasca a Doherty ci ha pensato la stampa tedesca che avrebbe stimato come in totale la sua eredità dovrebbe ammontare a oltre 5 milioni di dollari.

Per il quotidiano tedesco Bild, Doherty sul suo unico conto corrente ci sarebbero stati circa 229 mila dollari ai quali si aggiungerebbero le proprietà immobiliari, azioni e obbligazioni per oltre 2 milioni di euro. A cui si somma il valore della villa a Malibu, sulla quale ha dovuto chiedere un'ipoteca di 3 milioni nel dicembre 2023, pari a 5,49 milioni. Dalla cifra indicativa di 5 milioni di dollari andranno poi tolti i debiti dell'attrice che aveva accumulato negli ultimi anni, si parla anche si spese legali pari a circa 250mila dollari.

A beneficiare della sua eredità saranno i suoi eredi: la madre e il fratello ai quali Shannen era profondamente legata. Non riceverà nulla l'ex marito Kurt Iswarienko dal quale l'attrice si era separata.