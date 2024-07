Morta Shannen Doherty: tutti i colleghi di Beverly Hills la ricordano tranne Ian Ziering

La morte di Shannen Doherty - scomparsa a 53 anni dopo una lunga battaglia contro il tumore - è stato un colpo durissimo per i tanti colleghi con cui ha lavorato durante la sua carriera, soprattutto per gli ex ragazzi di Beverly Hills 90210, serie tv cult che li ha portati al successo e resi indimenticabili al pubblico di mezzo mondo.

Sotto shock Jason Priestley, che vestiva i panni di suo fratello Brandon: "Sono scioccato e rattristato dalla notizia della scomparsa della mia amica Shannen - ha scritto su Instagram - Era una forza della natura e mi mancherà. Invio amore e luce alla sua famiglia in questo momento buio". Sui social anche le parole di Jannie Garth, la sua rivale in amore Kelly, che ha parlato della loro bella amicizia fatta di stima e ammirazione nonostante le avessero messe "l'una contro l'altra". A ricordarla con una foto e tanti cuori spezzati Tori Spelling, mentre Brian Austin Green scrive: "Shan. Mia sorella. Mi hai amato in tutto e per tutto. Eri una parte importante della mia comprensione dell'amore. Mi mancherai più di quanto io possa elaborare in questo momento. Grazie per il tuo dono".

Gabrielle Carteris, che in Beverly Hills interpretava Andrea Zuckerman, le dedica una foto al cielo durante il tramonto, scrivendo il pensiero di molti: "Così giovane, così triste. Che tu possa riposare in pace Shannen. So che Luke è lì a braccia aperte per amarti". Luke Perry - alias Dylan McKay - è scomparso nel 2019, colpito da un ictus, e la storia d'amore con Brenda Walsh fece sognare per anni un'intera generazione, ricordata ancora oggi come una delle storie più romantiche della tv.

Il silenzio di Ian Ziering

Tra tanti ricordi e parole piene di affetto, nessun messaggio è arrivato da parte di Ian Ziering, l'attore che interpretava Steve Sanders. Il suo ultimo post sul profilo Instagram risale a 3 giorni fa ed essendo abbastanza attivo sui social, sembra molto strano che non abbia dedicato neanche un pensiero alla collega scomparsa, come tutti gli altri. Soprattutto perché non è raro vederlo pubblicare foto in compagnia degli altri 'ex', tantomeno omaggiare chi di loro non c'è più, come Luke Perry o Joe E. Tatax , l'iconico Nat del Peach Pit. Qualcuno glielo fa notare, ma da parte sua nessuna risposta. Chissà se è lui uno di quelli che Shannen Doherty non avrebbe voluto al suo funerale, come aveva dichiarato qualche mese fa, rivelando di aver perso diversi rapporti negli ultimi tempi. Al di là delle strade diverse, però, davanti a certi eventi dovrebbe essere doveroso il rispetto verso un percorso fatto insieme.

A settembre ci sarà un incontro a Tampa, in Florida, tra il cast di Beverly Hills e i fan, evento dove era attesa anche Shannen Doherty. Sarà un bel modo di ricordarla, omaggiarla, e magari anche capire perché Ian Ziering non ha detto una parola su questa tragica perdita.