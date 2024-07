Shannen Doherty, il dolore di Jennie Garth: "Messe l'una contro l'altra, ma eravamo legate"

"Sto ancora elaborando il mio enorme dolore per la perdita della mia amica di lunga data Shannen, la donna che ho spesso descritto come una delle persone più forti che abbia mai conosciuto". Inizia così il post pubblicato su Instagram da Jennie Garth dopo la morte di Shannen Doherty, deceduta sabato 13 luglio dopo una lunga malattia.

Nella serie tv che le ha rese famose - Beverly Hills 90210 - le due attrici vestivano i panni delle amiche Brenda e Kelly, poi diventate eterne rivali in amore, entrambe innamorate di Dylan, interpretato da Luke Perry (scomparso nel 2019).

Nel post, accanto ad alcune loro vecchie foto, Jennie Garth parla del loro rapporto: "Il nostro legame era reale e onesto. Siamo state spesso messe l'una contro l'altra, ma niente di tutto ciò rifletteva la verità del nostro vero rapporto, che era costruito sul rispetto e sull'ammirazione reciproci. Era coraggiosa, appassionata, determinata e molto amorevole e generosa. Mi mancherà e la onorerò sempre profondamente nel mio cuore e nei miei ricordi. Il mio cuore si spezza per la sua famiglia, per Bowie e per tutte le persone che l'hanno amata".

Shannen Doherty aveva organizzato il suo funerale

La morte di Shannen Doherty ha colpito profondamente milioni di persone in tutto il mondo, che l'amavano attraverso i suoi personaggi cult - da Brenda Walsh di Beverly Hills a Prue Halliwell di Streghe - nonostante l'attrice era consapevole di essere arrivata alla fine della sua vita e ne parlasse pubblicamente da tempo. Aveva anche organizzato il suo funerale, come raccontò nel suo podcast lo scorso gennaio: "Ho un sacco di clausole per il mio funerale, in primis la lista degli invitati deve essere breve. Vorrei solo persone che vogliono veramente essere lì. C'è un sacco di gente che penso si presenterebbe e che non voglio ci sia. Non li voglio perché le loro ragioni per presentarsi non sono le ragioni migliori - aveva spiegato - Degli esempi? Sono persone a cui adesso non piaccio davvero, hanno le loro ragioni e va bene. Però vorrei coerenza. Non ti piaccio? Non ti presentare al mio funerale a fingere che ti importi. Ma lo faranno, perché è la cosa politicamente corretta da fare e non vogliono fare brutta figura. Voglio che il mio funerale sia sincero e anche una festa dell'amore. Non voglio che la gente pianga, che poi in privato dica: 'Grazie a Dio quella str***a è morta'".