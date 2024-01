Shannen Doherty: "Me ne sto andando, sto organizzando il mio funerale"

Nel 2015 le venne diagnosticato un tumore al seno e da allora non solo iniziò la sua battaglia, ma anche il racconto della malattia. Shannen Doherty ha condiviso tutto fin dall'inizio con i suoi fan e anche quando il cancro ha iniziato a non darle più scampo, ha continuato a parlarne e a sperare. Poco tempo fa l'annuncio delle metastasi alle ossa, poi al cervello, così l'attrice americana - famosa per aver interpretato alcuni ruoli indimenticabili in serie tv cult, come Brenda Walsh in Beverly Hills - ha iniziato piano piano a fare i conti con la cruda realtà.

Nell'ultima puntata del suo podcast, Let's Be Clear, ha affrontato senza giri di parole quello che sta accadendo: "So che sono discorsi che possono sembrare morbosi, ma devo affrontarli perché so che accadrà e che me ne sto andando - ha detto, parlando dell'organizzazione del suo funerale - Magari sono cose macabre, ma è anche divertente in parte. Voglio che i miei resti siano mescolati con quelli del mio cane e di mio padre. E poi voglio che le nostre ceneri siano sparse in un posto che io e mio papà amavamo a Malibu, dove abbiamo trascorso del tempo prezioso".

Shannen Doherty ha pensato a tutto, dagli invitati al luogo in cui dovrà svolgersi la cerimonia: "Ho un sacco di clausole per il mio funerale, in primis la lista degli invitati deve essere breve. Vorrei solo persone che vogliono veramente essere lì. C'è un sacco di gente che penso si presenterebbe e che non voglio ci sia". Non fa nomi, ma è comunque molto chiara in merito: "Non li voglio perché le loro ragioni per presentarsi non sono le ragioni migliori. Degli esempi? Sono persone a cui adesso non piaccio davvero, hanno le loro ragioni e va bene. Però vorrei coerenza. Non ti piaccio? Non ti presentare al mio funerale a fingere che ti importi. Ma lo faranno, perché è la cosa politicamente corretta da fare e non vogliono fare brutta figura, quindi voglio apparire bene. Voglio che il mio funerale sia sincero e anche una festa dell'amore - ha detto ancora - Non voglio che la gente pianga, che poi in privato dica: 'Grazie a Dio quella str***a è morta'".

Le speranze, ormai, sono quasi scomparse, ma l'attrice ha imparato a convivere con questa consapevolezza, per quanto triste: "Ovvio che vorrei vivere ancora a lungo, però è bene che organizzi - ha spiegato - Credo che tutto sarà fatto a casa mia, dove passo la maggior parte dei momenti belli. Chi verrà sappia che dovrà essere una celebrazione d'amore".